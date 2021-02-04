الجولة 62.. اليونان تعلن استئناف المحادثات مع تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اليونان، الخميس، استئناف المحادثات لحل الخلاف على الحدود البحرية مع تركيا، نهاية فبراير/شباط أو أوائل مارس/آذار المقبلين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "المسؤولين اليونانيين والأتراك سيجتمعون على الأرجح من جديد لإحياء الجهود الرامية لحل خلاف على الحدود البحرية".

وأضاف ميتسوتاكيس، في تصريحات لـ"رويترز"، أن "المحادثات ستستأنف على الأرجح بحلول أوائل مارس/آذار، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تنطلق في 25 من الشهر، وهي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".

والبلدان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تعود لعقود مضت، ومنها حدود الجرف القاري لكل منهما والتحليق فوق بحر إيجه وقبرص.

وأجرى البلدان عشرات من جولات المحادثات بين عامي 2002 و2016 في مسعى لوضع أساس لمفاوضات شاملة لترسيم الحدود البحرية.

وبعد توقف استمر 4 سنوات، أطاله خلاف حول الحقوق المتعلقة بموارد الطاقة في شرق المتوسط العام الماضي، استأنف البلدان المحادثات في 25 يناير/كانون الثاني.

وانتهى الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول حينها، وكان الجولة الـ61 من المحادثات، بعد ساعات قليلة لكن الطرفين قالا إنهما اتفقا على اللقاء مجددا في أثينا.

وتقول أثينا إنها ستبحث فقط ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجه وشرق المتوسط، في حين تقول أنقرة إنه ينبغي بحث جميع القضايا بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض الجزر اليونانية.

وقال ميتسوتاكيس عن المحادثات "يجب ألا يكون الأمر مجرد خدعة لتفادي النقاش في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس".

وتقول اليونان، التي توصلت في الآونة الأخيرة إلى اتفاقين بحريين مع إيطاليا ومصر، إنه إذا أخفق الجانبان في الاتفاق فإن عليهما إحالة الخلاف إلى محكمة دولية.