تفجير يستهدف رتلا للتحالف جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف رتل لوجستي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، في محافظة بابل، جنوبي العراق.

وقال المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة) أثناء مروره على طريق بابل السريع".

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار لم يتسبب بأية أضرار بشرية أو مادية في الرتل المستهدف".

وتدخل أرتال التحالف الدولي اللوجستية عامها الثاني من الاستهداف المتكرر بين الحين والآخر، في هجمات تتبناها مليشيات مسلحة تتبع لإيران.

ورغم الإجراءات الأمنية والاحترازات التي اتخذتها سلطات بغداد الأمنية، فإن مسلسل الاعتداءات على مصالح القوات الأمريكية وقوات التحالف متواصل.