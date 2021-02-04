روسيا تسجل 521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

أعلنت روسيا الیوم الخمیس، تسجیل 521 حالة وفاة و16714 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد.



وقال مركز العملیات الخاص بمكافحة فیروس (كورونا) في بیان إن الحصیلة الإجمالیة للوباء ارتفعت إلى 75205 حالات وفاة و3917918 إصابة.

وذكر أن عدد المصابین الذین تماثلوا للشفاء في ال24 ساعة الماضیة بلغ 24546 حالة لیرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 3389913).