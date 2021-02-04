شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية» تتهم الحوثي وإيران بعرقلة تفريغ «صافر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالبت الحكومة اليمنية اليوم (الخميس) المجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع مليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصاً الملف الإنساني والبيئي الخطير، داعية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك المليشيا بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من خزان صافر العائم قبالة الحديدة قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئية والإنسانية في المنطقة والعالم.

وحذرت الحكومة اليمنية في بيان أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من مماطلة مليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية، لافتة إلى أن عدم تأكيد الأمم المتحدة للجدول الزمني يعود لعدم موافقة المليشيا.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي تفاجأ بعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة بالنسبة للحكومة اليمنية التي تعي جيدا أن تلك المليشيا الإرهابية وبتوجيهات المدعو حسن ايرلو مسؤول النظام الإيراني في صنعاء تستخدم الخزان كرهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية.