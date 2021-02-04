مصلحة الدمغة: ضبط 9 موازين مخالفة و1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، 5 حملات تفتيشية على محال الصاغة ومحطات الوقود والموازين التجارية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9 موازين مخالفة، و1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج.

وحررت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 محاضر لمحطات وقود، وعدد 1 ميزان بسكول، و3 محاضر موازين تجارية أفراد، و21 محضر موازين ماركت ومخابز، و8 محاضر موازين خاصة.

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم تحويل الأمر إلى الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

وتؤكد مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنها مستمرة في تكثيف الحملات على محال الصاغة ومحطات الوقود والموازين التجارية بناء على تعليمات وزير التموين، والذي أكد أنه لن يتهاون في الغش التجاري أو الغش في الموازين أو بيع أي سلعة مجهولة المصدر.​