بالصور.. أمطار متوسطة وعواصف رعدية تضرب الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، مصحوبة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بـ 180 سيارة شفط، تحسبا لتراكم مياه الأمطار بالشوارع.

وأعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية.