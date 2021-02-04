اليمن: مقتل 6 حوثيين في كمين للجيش بالحُديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

قتل ستة عناصر من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، الخميس، وأصيب آخرون في كمين للجيش الحكومي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان صحفي، إن "رجال الجيش نفذوا كميناً محكماً للعناصر الحوثية المتسللة شرق مركز مدينة التحيتا، ما أوقع 6 قتلى في صفوفهم بينهم قائد المجموعة وإصابة آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار".

وأوضح المركز أن معارك اندلعت بين الطرفين، عقب استدراج العناصر الحوثية المتسللة، أسفرت عن سقوط خسائر في العتاد.

ولم يعلق الحوثيون حول هذه الخسائر.

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء مدينة الحديدة ومينائها، فيما تسيطر قوات الجيش على أجزاء من أطراف المحافظة الساحلية التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، منذ أكثر من خمس سنوات.