صفر إصابات بكورونا بين الطواقم الطبية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الفرق الطبية من عدوى كورونا، ما ساهم في تسجيل صفر إصابات بكورونا بين الطواقم الطبية بالمحافظة.

وأكدت في بيان لها، نجاح الهيئة في تقديم أكثر من 175 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، خلال الشهر الماضي.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.