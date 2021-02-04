"سي دي سي" البريطانية تستثمر 100 مليون دولار في مجموعة ألفا الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

أعلنت مجموعة سي دي سي (CDC)، مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي، استثمار 100 مليون دولار في رأسمال مجموعة ألفا الطبية (AMG)، أحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية في مصر، بحسب بيان من المجموعة اليوم الخميس.

وقالت المجموعة إن هذه الاستثمار يأتي في إطار تمكين مجموعة ألفا من تحسين مردود خدماتها الصحية، وتعزيز فرص الجمهور في الوصول إلى خدمات رعاية صحية أفضل، والمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع المستشفيات بالمجموعة، التي ستشمل مدينة ألفا الطبية الجديدة.

وأضافت أن هذا الاستثمار سيدعم أيضاً أعمال التوسع والنمو لمجموعة معامل ألفا، ومراكز الأشعة "ألفا سكان" للوصول إلى الأقاليم والأماكن التي تنقصها الخدمات الصحية.

وذكرت أن هذا الاستثمار سيسهم كذلك في تمويل إنشاء أكاديمية ألفا لتدريب موظفي المجموعة، إلى جانب الموظفين التابعين للجهات الخارجية، كما ستوفر الأكاديمية تدريبًا لمتخصصي الرعاية الصحية وتنمية مواهبهم وقدراتهم في قطاعات الصحة المختلفة ومن ثم تحسين الرعاية الطبية للمرضى.

كما سيساعد هذا الاستثمار في زيادة عدد الأسِرَّة في مستشفيات تقدم خدمات فائقة الجودة لتتكامل مع مجهودات الحكومة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وفقا للمجموعة.

وأوضحت المجموعة أن هذا الاستثمار يساهم في تحقيق نقاط مختلفة من أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة وهي هدف "ضمان حياة ورعاية صحية للجميع"، وهدف "توفير فرص عمل لتوفير العمالة الكافية والمنتجة"، وهدف "توفير التدريب لتحسين وتطوير المهارات من أجل زيادة عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة والخاصة بالعمل".

وقال عادل طلعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا الطبية: "هذا الاستثمار يمثل علامة فارقة وهامة لمجموعتنا وسيسمح لنا بتوسيع أعمالنا وتسريع نمونا، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقطاع الرعاية الصحية".

وقال طلعت: "نسعى في مرحلتنا التالية، بمساندة مجموعة سي دي سي، إلى رفع سقف معايير تقديم الرعاية الصحية المصرية، ودعم الرؤية الرئاسية لعام 2030 بإتاحة خدمات رعاية صحية عالية الجودة لكل مواطن مصري".

وقالت شيرين شهدي، مديرة مجموعة سي دي سي في مصر: "على مدار 25 عاماً ومجموعة ألفا الطبية تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في تحسين حياة الملايين من المصريين من خلال إتاحة فرص الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، فضلاً عن أن علاماتها التجارية موثوق بها في القطاع الصحي لحرصها على استخدام أحدث التقنيات لتقديم الخدمات التشخيصية عالية المستوى".

وأضافت شهدي: "هذا الاستثمار هو بمثابة شهادة على التزام سي دي سي بالشراكة مع المؤسسات المصرية الرائدة، وتوفيرها لرأس المال طويل الأجل (ذو العوائد الاجتماعية والبيئية والمالية بعيدة الأجل) الذي يحتاجه السوق، والذي لا يمكن توفيره إلا من خلال نموذج أعمالنا".

وذكرت: "وبخبرة تفوق 20 عاماً من الاستثمار في مصر، ما زلنا نطمح لإقامة شراكات مع المزيد من الشركات المحلية هذا العام".

وقال لياندرو كوتشولي، رئيس قطاع الصحة وشؤون المستهلكين بمجموعة سي دي سي: "أنا فخور للغاية لشراكة مجموعة سي دي سي مع الدكتور عادل طلعت وفريقه، وتمكين المجموعة من مواصلة خطتها للتوسع في مصر وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية المميزة، ومتحمسون بشكل خاص لمشاركتنا في تأسيس أكاديمية ألفا، لتدريب المزيد من الموظفين المحليين وتطوير مهاراتهم ودعم قطاع الرعاية الصحية المصري على نطاقاً أوسع".

وأوضح كوتشولي أن هذا الاستثمار هو جزء رئيسي من استراتيجية مجموعة سي دي سي في مصر، فضلاً عن تطلع المجموعة إلى دعم المزيد من الأعمال والشركات في القطاعات الاستهلاكية كالرعاية الصحية والتعليم وغيرها.

وقال جيفري آدامز، السفير البريطاني لدى مصر: "استثمار سي دي سي في مجموعة ألفا الطبية- الذي بلغت قيمته 100 مليون دولار- هو أكبر استثمار في رأس المال على الإطلاق لمجموعة سي دي سي في مصر، وهو مثال رائع على قوة الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر".

وأكد آدامز أن هذه الاتفاقية ستدعم الرعاية الصحية في مصر في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة، مما يحسن الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء مصر، مهنئاً سي دي سي ومجموعة ألفا الطبية على ما وصفه بالإنجاز الكبير.

وقامت كومباس كابيتال بدور المستشار المالي الحصري في هذه الاتفاقية والممثل لمجموعة ألفا الطبية مع مكتب الكامل للمحاماة ومكتب سيري للمحاماة بصفتهما المستشار القانوني لألفا، وفقا للبيان.

وتعود نشأة مجموعة ألفا الطبية، إلى مستشفى الصفا التي أسسها الراحل سمير طلعت في عام 1977، ثم تلاه تأسيس مراكز ألفا للأشعة ومعامل ألفا الطبية منذ أكثر من 25 عاماً.

وتتألف المجموعة من أكثر من 140 معملا للتحاليل الطبية، و6 مراكز أشعة، ومستشفى بسعة 170 سريرا، فضلاً عن مستشفيين آخريين ومدينة ألفا الطبية قيد الإنشاء، بحسب البيان.