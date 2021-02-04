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إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 3.31 مليون حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في فرنسا 3.31 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 77 ألفاً و741 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 234 ألفاً و678 شخص من من مرضى كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 53 أسبوعاً.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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