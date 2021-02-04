الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 30 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 17 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89649 حالة، بينهم 1411 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج، 49 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83602، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.