روسيا تؤكد أن لقاح “سبوتنيك v” “حلال” وخال من الجيلاتين

جدة - عبدالحي حسين - أفادت وسائل إعلامية حكومية في روسيا أن “الإدارة الروحية لمسلمي روسيا” تلقت معلومات من قبل مطوري لقاح “سبوتنيك V”، تفيد بخلو تركيبته من أي ممنوعات تتعارض مع الدين الإسلامي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود “قلق بين المسلمين” حول تعارض مكونات اللقاحات الجديدة مع متطلبات الدين الإسلامي، خصوصا استخدام جيلاتين الخنزير في عملية التصنيع.

وقال مفتي تتارستان، في وقت سابق: “إذا تم استخدامه بطريقة ما (جيلاتين الخنزير)، فإن اللقاح غير حلال، ويجب على علماء الدين أن يقرروا ما إذا كان من المقبول استخدامه من قبل المسلمين”.

وجاء نص الجواب من المطورين: “لا يوجد جيلاتين الخنزير، ولا أي مكونات أخرى ممنوعة من وجهة نظر الإسلام”.

وطلب المفتي إيلدار عليوتدينوف من المطورين توضيح بعض الأسئلة حول تركيبة اللقاح، ومن المقرر عقد اجتماع مشترك لعلماء الدين مع ممثلي المؤسسات العلمية المشاركة في تطوير اللقاحات، في الأسبوع المقبل.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” في غشت العام الماضي، ووفق وسائل إعلام روسية، فإن أكثر من 50 دولة قدمت طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح “سبوتنيك V”.