“سول دموعي” مسلسل جديد يجمع مغاربة على “إم بي سي 5” 

جدة - عبدالحي حسين - يلتقي الجمهور المغربي ، شهر رمضان المقبل، مع مسلسل جديد بعنوان “سول دموعي”، يبث على قناة “إم بي سي 5”.

المسلسل يندرج ضمن خانة الدراما، ويعرف مشاركة عدد من الفنانين، منهم المغني زهير بهاوي، الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة، ورفيق بوبكر، وسهام آسيف، وربيع الصقلي، وقمر السعداوي، وآخرون.

َويشرف على المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، المخرج إبراهيم الشكيري.

وبدأت برمجة “إم بي سي 5” لشهر رمضان تتضح مع إقتراب الشهر الكريم، حيث سيعرض على القناة الموجهة إلى المغرب العربي، مسلسل “سلامات أبو البنات” في جزء ثان، إضافة إلى برنامج مقالب من تقديم حمزة الفيلالي، ومسلسل جديد بعنوان “أولاد العم”.