صنفان من الواردات والصادرات يرفعان حركة الرواج التجاري في ميناء أكادير بـ18 في المائة في عام 2020

جدة - عبدالحي حسين - سجلت حركة الرواج التجاري لميناء أكادير 6 مليون طن، حتى متم عام 2020، وذلك بارتفاع بلغ 18.2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وذكرت الوكالة الوطنية للموانئ، في نشرة لها، أن هذا التطور يرجع هذا التطور إلى زيادة واردات الحبوب (زائد 36.8 في المائة) وصادرات “الكلنكر” (زائد 54.3 في المائة).

وفي المقابل، سجلت الوكالة الوطنية للموانئ أن الحركة التجارية المتعلقة بالحوامض، والخضروات انخفضت بنسبة 4.3 في المائة، مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى النشاط التجاري، حسب الموانئ، فقد سجل ميناء أكادير (6.5 في المائة)، محتلا المرتبة الثانية بعد ميناء آسفي (9.5 في المائة).

ومع متم عام 2020، بلغ الحجم الإجمالي لحركة الرواج التجاري على مستوى الموانئ ، التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، 92,5 مليون طن، حتى متم عام 2020، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة مع السنة، التي قبلها.