كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يواجه الدحيل القطري في افتتاح البطولة

جدة - عبدالحي حسين - تنطلق، اليوم الخميس، مباريات كأس العالم للأندية، حين يلتقي الأهلي، بطل إفريقيا 2020 مع الدحيل القطري، مستضيف البطولة، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تمكنه من تخطي الدحيل القطري، والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوربا، فيما يسعى الدحيل إلى تحقيق نتيجة إيجابية في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية.

يُذكر أن الفائز من مباراة الأهلي، والدحيل سيواجه بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، على أن يواجه الخاسر في مباراة تحديد المركزين الخامس، والسادس، الخاسر من لقاء أولسان هيونداي، وتيجريس أونال المكسيكي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الأهلي، والدحيل، بايرن ميونيخ بطل أوربا وبالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، وأونال المكسيكي بطل أوقيانوسيا، فيما انسحب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بسبب إجراءات بلاده لتفشي فيروس كورونا المستجد.