بني ملال.. محكمة الاستئناف تقضي بـ 10 سنوات سجنا في حق مغتصب ابنته القاصر

جدة - عبدالحي حسين - قضت محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال، مساء أمس الأربعاء، بالسجن النافذ في حق أب، توبع بتهمة هتك عرض ابنته القاصر دون 18 عشر سنة من العمر عنفا.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في بني ملال، المتهم (م.م) من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بـ 10 سنوات سجنا، وتعويض مدني إجمالي قدره 30.000 درهم مع الصائر، مجبرا في الأدنى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المشتبه فيه، وهو شخص في الأربعينات من عمره، تهما جنائية ثقيلة تتعلق بـ“استدراج قاصر، وإغرائه باستعمال العنف، وهتك عرض ابنته القاصر دون 18 عشر سنة من العمر عنفا”.

القضية تفجرت، في أكتوبر الماضي، بعدما قررت الضحية توثيق ممارسات والدها بالصوت، والصورة، وتقدمت بشكايتها في الموضوع إلى الوكيل العام للملك في استئنافية بني ملال، إذ كان الأب يستغل ابنته، منذ كان عمرها 7 سنوات.