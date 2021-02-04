بعد أسبوع من انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا.. تحذيرات للحكومة من عدم الالتزام بالأجندة الزمنية

جدة - عبدالحي حسين - بعد أسبوع من انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وجهت تحذيرات للحكومة، من مغبة عدم الالتزام بالأجندة الزمنية، المتعلقة بالوصول إلى مرحلة التمنيع الجماعي.

وفي السياق ذاته، قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إنها تعبر عن ارتياحها لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كورونا، وتقدر المجهودات، التي قامت بها السلطات العمومية من أجل توفير كافة الشروط، والموارد البشرية، والوسائل اللوجستيكية لإنجاح هذه العملية.

وتطالب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة بالتحلي بالمسؤولية، والالتزام، وعدم اطلاق وعود، وأجندات زمنية، تتعلق بإنهاء عملية التلقيح الجماعي، في نهاية شهر مارس، وقبل شهر رمضان، وهي الوعود، التي يقول الاستقلال إنه سيكون من الصعب الوفاء بها لأسباب موضوعية، تتعلق بمحدودية إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي أمام الارتفاع المهول للطلب.

وكان وزير الصحة قد عبر عن سعي الحكومة إلى تلقيح ثمانين في المائة من المغاربة، قبل شهر ماي المقبل، متوقعا العودة إلى الحياة الطبيعية، مع بداية شهر رمضان المقبل.