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١٣٥٠٤١ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 1:21 مساءً, 4 فبراير 2021 م

المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة ١٣٥٠٤١ إصابة والوفيات ١٥٣٢ بنسبة ١٣ر١% والمتعافين ١٢٧٢٦٦ لتصل نسبة الشفاء إلى
٢ر٩٤%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ١٤ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى ٩٦ والمنومين في العناية المركزة ٢٩.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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