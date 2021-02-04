شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ١٣٥٠٤١ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 1:21 مساءً, 4 فبراير 2021 م
المناطق_وكالات
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة ١٣٥٠٤١ إصابة والوفيات ١٥٣٢ بنسبة ١٣ر١% والمتعافين ١٢٧٢٦٦ لتصل نسبة الشفاء إلى
٢ر٩٤%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ١٤ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى ٩٦ والمنومين في العناية المركزة ٢٩.