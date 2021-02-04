صحة كردستان تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوزارة ذكرت في بيان تلقته الخليج 365، إن "الفحوصات المختبرية التي اجريت خلال الساعات الـ24 الماضية في مستشفيات الاقليم، أثبت إصابة 56 شخصا بفيروس كورونا، ليترفع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 106343".



وأضافت، أن "الإصابات توزعت على هذا النحو: 12 أربيل، و18 السليمانية، و24 دهوك، وصفر حلبجة، و2 كرميان، وصفر رابرين".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات الى 3480، في عموم محافظات الاقليم".

وأوضحت، أن "400 وشخص واحد تماثلوا الشفاء التام وكالاتي: 35 أربيل، و56 السليمانية، و310 دهوك، وصفر حلبجة، وصفر كرميان، وصفر رابرين ليصل العدد الكلي لحالات التعافي الى 100447".

