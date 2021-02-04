خبير قانوني يوضح آلية حل اشكالية المحكمة الاتحادية

وقال العبادي في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "تعديل العضوية في المحكمة الاتحادية بالقانون القديم او الحالي مسائلة سهلة لكن يحتاج الى ارادة سياسية وتوافق سياسي"، مبينا ان "النصاب في المحكمة الاتحادية هو فقرة واحدة وعند التعديل ينتهي الموضوع بحيث مجلس الاقضاء الاعلى يرشح والمحمكة توافق وفقا للنصوص القانونية".واضاف انه "لا توجد ارادة سياسية لحسم ترشيح قانون المحكمة الاتحادية بدليل انه طوال المدة السابقة لم يحصل تصويت عليه".

وتابع ان "قانون امتلاك مجلس القضاء الاعلى السلطة للترشيح اصبح معطل من الناحية القانونية والدستورية يجب الغاء هذا النص او تعديله حتى تصبح الالية ترشيح القضاة من مجلس القضاء الاعلى وقبولهم في المحكمة الاتحادية كاعضاء ويمكل نصاب المحكمة الاتحادية".

واوضح: "الان بدون المحكمة الاتحادية لايوجد انتخابات واذا بقي الحالي كما هو فانه اعضاء مجلس النواب ليس لديهم نية لترشيح اوتعديل قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "اذا جرت الانتخابات بدون المحكمة الاتحادية فانه هناك مشكلة".



ولفت الخبير القانوني الى ان "النواب الفائزون لم يصبحوا نواب ما لم تصادق المحكمة الاتحادية عليهم"، مردفا ان "هناك نية لدى مجلس النواب بعدم اقامة الانتخابات المبكرة".

ورأى ان "النواب يتكلمون على الانتخابات المبكرة في الاعلام لكن ليس لديهم ارادة سياسية لاقامة الانتخابات".