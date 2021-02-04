شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. أمطار خفيفة وضباب وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة وتشكل الضباب على بعض المناطق بالدولة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.



وذكر المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة - أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، خاصة على المناطق الشرقية والشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، بينما يكون موج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا.