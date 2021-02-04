الكويت توقف جميع أنشطة الطيران الشراعي والخفيف وطائرات الدرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

أوقفت الكويت جميع أنشطة الطيران الشراعي والخفيف وطائرات الدرون حيث أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميماً بشأن الرياضات الجوية والطائرات دون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة .



وقال المدير العام يوسف الفوزان وفق صحيفة القبس إن الإدارة تهيب بجميع مستخدمي الطائرات دون طيار ( DRONE ) والطائرات الرياضية الخفيفة بوقف جميع عمليات الطيران بجميع أشكاله ( طيران شراعي أو رياضي خفيف أو الطائرات دون طيار)، والالتزام بتعليمات سلطات الدولة ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والدفاع، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن أو غير المرخص لتلك الهواية.