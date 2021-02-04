شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.



جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

كما بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.