طواف ناجح للدراجات في أبوظبي

أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعايـة وتنظيم دائرة البلديات والنقل وبالتعاون مع شرطة أبوظبي وشركـة مدن العقاريـة، وفريق اوس التطوعي، جرى تنظيم طواف أبوظبي بمشاركة أكثر من 60 درّاجاً من نخبة من الدارجيـن في إمارة أبوظبي، تأتي هذه المبادرة ضمن إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز أسلوب الحياة النشط في الإمارة وإبراز وجهاتها ومعالمها السياحية، هذا ومن المقرر أن تعود الفعاليــة بنسخة ثانية يوم 13 فبراير لمسافــة 120 كيلومتراً، حيث ستنطلق من جزيرة الحديريات مروراً بجزيرة ياس حديقة الفي وبيت العائلة الإبراهيمية، وصولًا إلى متحف اللوفر أبوظبي وعدد من المناطق في الإمارة.

وشهدت جولة يوم 3 فبراير التوقف في عدد من الوجهات والمعالم التاريخيـة والتراثيـة والثقافيـة والسياحيـة مثل واحة الكرامة، والكورنيش، وبرج محمد بن راشد، وقصر الحصن، ومنطقة كاسر الأمواج، وقصر الإمارات، وقصر الوطن، وجامع الشيخ زايد الكبير.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من الطواف تمام الساعة التاسعـة من صباح يوم السبت الموافق 13 فبراير من جزيرة الحديريات، مروراً بعدد من المحطات والتي سوف تشمل جزيرة ياس، بيت العائلة الإبراهيمية، الاتحاد أرينا، ممشى السعديات، متحف اللوفر أبوظبي، الغاليريا مول، حديقـة الفي، قصر الإمارات، وقصر الوطن.

وقال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة البلديات والنقل:«تدعم دائرة البلديات والنقل كافـة المبادرات التي تعزز من أسلوب الحياة النشط وجاهزيـة البنية التحتيـة الملائمـة من طرق حديثــة ومسارات للمشاة والدراجات الهوائيـة والتي تبلغ أكثر من 300 كيلومتر مربع وفق أفضل الممارسات العالميــة».

وقال أحمد الشيخ الزعابي مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية: «نحرص في شركة مدن العقارية على تعزيز أسلوب الحياة النابض في العاصمة الإماراتية من خلال تنظيم فعاليات رياضية وترفيهية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى إبراز التنوع السياحي والثقافي الذي تختزله الإمارة».

ولضمان سلامة جميع المشاركين ومجتمع إمارة أبوظبي بشكل عام، أعلن مركز النقل بالتعاون مع مديريـة المرور في شرطة أبوظبي، إغلاق وتحويل مسارات المركبات أثناء الفعاليـة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير سيارات إسعاف تحسباً لأي طارئ.

