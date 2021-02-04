شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تبادر لتشجير محمية القرم بكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



نفذت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، مبادرة جديدة لتشجير محمية أشجار القرم بكلباء، بمناسبة اليوم الوطني، الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، تحت شعار «التعافي الأخضر».

وحرصت الهيئة على إقامة هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية الدولة بزراعة 30 مليون شتلة من القرم بحلول عام 2023 بهدف تحسين الامتصاص الطبيعي للكربون وتعزيز النظام البيئي الساحلي واستدامته، وجاء هذا الاهتمام بأشجار القرم لما لها من دور في تخفيف حدة التغير المناخي، وبينت نتائج المشروع الإرشادي للكربون الأزرق أن أشجار القرم في دولة الإمارات تعزل أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.



وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «يحمل يوم البيئة الوطني كأحد البرامج الوطنية البيئية المهمة، دلالات عديدة في ثوابت مناهج ومضامين العمل البيئي، وتحرص الهيئة على الاحتفال به كل عام منذ سنوات عدة، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات، وحرصنا في هذا العام على تنظيم مبادرة تشجير جديدة في محمية أشجار القرم بكلباء، وذلك بزراعة 200 شتلة من أشجار القرم، بما يمكن له أن يعبر عن التزامنا الوطني تجاه المحافظة على مواردنا الطبيعية».