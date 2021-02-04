شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معاً من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وانتوني بلينكن عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالتهنئة إلى انتوني بلينكن بمناسبة توليه المنصب الجديد ..مؤكداً أن دولة الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين.