عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. والدفاعات الجوية السورية تتصدى

الشارقة - اميمة ياسر -

شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، غارات على عدد من الأهداف في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت المنطقة الجنوبية في البلاد.

وأفادت قناة "العربية" بأن ‏الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة.

وأضافت القناة الإخبارية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ايضاً المنطقة الجنوبية لسوريا وريف دمشق الجنوبي.

وأعلنت الوكالة الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وقالت الوكالة إن الأصوات كانت ما تزال تسمع في محيط دمشق هي لتصدي تلك الدفاعات للعدوان.

والشهر الماضي، شنت إسرائيل غارات على مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا واستهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي الإيراني.

وأسفر القصف الذي استهدف مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، عن مقتل 40 وإصابة 37 آخرين.