حكاية خريج حقوق فشل فى امتهان المحاماة فقتل 4 أشخاص بينهم زوجته وصديقه.. «سفاح الجيزة» خطط لجرائمه بحرفية وهو يقرأ كتب القانون.. والاستئناف تحدد جلسات 16 و18 و20 فبراير لمحاكمته

الشارقة - اميمة ياسر - واقعة قشعرت لها الأبدان، وظل لفترة وجيزة حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والمتمثلة في قيام المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، بقتل بقتل زوجته فاطمة زكريا عمدا، وصديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وفاتة كانت تعمل لديه، وصديقة زوجته، فى ثلاثة قضايا من أصل 4 قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسات 16 و18 و20 فبراير الجاري، لنظر محاكمة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، فى ثلاثة قضايا من أصل 4 قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

حددت محكمة استئناف القاهرة، 16 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا عمدا مع سبق الإصرار، أمام الدائرة 27 جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس.

وحددت المحكمة، جلسة 18 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في اتهامه بقتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وذلك أمام دائرة الجنايات برئاسة المستشار عماد عطية.

كما حددت المحكمة جلسة 20 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في اتهامه بقتل صديقه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك أمام الدائرة 24 جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم.

فيما لم يتم تحديد جلسة لمحاكمته فى قضية قتل فاطمة الزهراء الفتاة التى كانت تعمل لديه بالمنتزه حيث من المقرر أن تقوم استئناف الاسكندرية بتحديد جلسة له. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة مع المتهم في القضية، بعد ضبط المتهم والكشف عن الوقائع المتهم بها في أول نوفمبر الماضي، حيث كشفت تحريات قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أن المتهم "قذافى. ف" البالغ من العمر 49 سنة، وحاصل على ليسانس حقوق، ولكنه لم يتم اعتماده كمحام وفشل في امتهان المحاماة، وأنه تم ضبطه بعد إيداعه بسجن الاستئناف على ذمة قضية جنح قسم سيدي جابر بالإسكندرية "سرقة" لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة، والمتهم بقتل صديقه المهندس "رضا"، وانتحال اسمه، وقتل زوجته البالغة من العمر 34 سنة، ودفن جثتيهما بشقة فى بولاق الدكرور.

وأسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من خلال تطوير مناقشة المتهم المذكور وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به عن اعترافه بقتل عاملة بمكتبة خاصة بهن وهى شقيقة إحدى زوجاته، تبلغ من العمر 25 سنة، مقيمة بالهرم، حيث ذكر المتهم أنه سبق وارتبط بعلاقة بالمجنى عليها، فى شهر فبراير 2015، قبل زواجه من شقيقتها، إبان عملها طرفه، ومع اقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.

واعترف المتهم في التحقيقات بقتل شقيقة إحدى زوجاته، التى اختفت فى ظروف غامضة منذ عدة سنوات، ودفن جثتها بمقبرة داخل شقة ببولاق الدكرور، لارتباطه بها وتهديدها بفضح أمره مع اقتراب زواجه من شقيقتها، فقرر قتلها ودفن جثتها، كما اعترف المتهم بقتل عاملة بمكتبه ملكه فى الإسكندرية، بعد وعده بالزواج منها، والاستيلاء منها على مبلغ 45 ألف جنيه، وتهربه من الارتباط بها، فقتلها ودفن جثتها داخل مخزن.

وأضاف المتهم باستدراج المجني عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتى "زوجته وصديقه" بها وقام بخنقها، ودفنها بملابسها بإحدى غرفها وأوهم أهليتها بهروبها والسفر خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات، فلم يقوموا بتحرير محضر بغيابها.

كما اعترف المتهم بقتل عاملة بمحل أدوات كهربائية ملك المتهم، تبلع من العمر 33 سنة، مقيمة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية والمحرر عن غيابها محضر بقسم أول المنتزه، حيث اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج منها وتحصله منها على مبلغ 45 ألف جنيه "قيمة بيع شقة ملكها" ولدى إلحاحها فى استعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها قام باستدراجها إلى مخزن "كائن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية" بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وقام بخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن، فتم إخطار النيابة العامة، وجارى استخراج الجثتين.

وأمر النائب العام بإحالة المتهم قذافي فراج، إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل "صديقه"- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلاتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة؛ لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

وتم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.

وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم فى قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم، وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.