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على خطى السعودية.. الكويت تقرر منع دخول الوافدين لمدة أسبوعين

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً عاجلاً اليوم، الأربعاء، بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية، فإن قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين يبدأ اعتباراً من السابع من فبراير الجاري.

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً.

وقال المزرم، خلال مرتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، إنه تقرر ايقاف العمل في النوادي والصالونات والمنتجعات ووقف كافة أنشطة الاحتفالات، ومنع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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