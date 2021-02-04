شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار للنواب: كورونا أكبر أزمة ضربت السياحة و2019 سنة قوية للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، إن جائحة كورونا هى أكبر أزمة أثرت على القطاع، وكانت السقوط الحر لقطاع الآثار والسياحة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارًا بغلق قطاع السياحة حفاظًا على سمعة مصر.



وأشار الوزير فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه كان القرار بغلق السياحة في 16 مارس الماضي، بعد فترة رواج كبير خلال شهري يناير وفبراير 2020، موضحًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، وتم تقديم الكثير من التسهيلات لشركات السياحة والفنادق، بشرط عدم تسريح العمالة.

وتابع قائلا: " فى عام 2010 كان أعلى رقم لعدد السياح بنحو 14.7 مليون سائح، ثم تدهورت الأعداد بعد 2011، وكان عام 2016 هوالاسوأ عقب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، وفى 2018/2019 شهدت السياحة طفرة كبيرة، حيث وصل عدد السياح إلى 10 ملايين سائح، وأضاف: "بدأنا سنة قوية وكنا محققين إيرادات بـ 13 مليار دولار، ثم جاءت أزمة كورونا فى 16 مارس وقفلنا السياحة فى مصر".