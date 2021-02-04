شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة اعتذارات مستشارى قضايا الدولة للإشراف على انتخابات المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، انتهاء المهلة المحددة لتلقى اعتذارات القضاة المنتدبين من الهيئة للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين التي ستجرى يومي 7 و8 فبراير، والإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وكان المستشار أبو بكر الصديق رئيس الهيئة أكد أنه تلقى خطابا من نقابة المحامين يطلب انتداب قضاة الهيئة للإشراف على انتخابات النقابة، وأنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يناير الماضى، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه أرسل لنقيب المحامين القرار رقم 17 في 26 يناير بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقا للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة.

وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، كالآتي: المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس الهيئة "رئيسا"، والمستشار إبراهيم عبد الخالق السيد نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة"، والمستشار أمجد محمد سمير واصل نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار صلاح الدين عبد العزيز علي نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار علي محمد علي ميدان نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار حربي عبد السميع أحمد علي نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار عادل محمد حسين نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين وكيل الهيئة "عضوا"، والمستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج رزق مستشار مساعد ب "عضوا".

وتكون مهام هذه اللجنة تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، والإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية، كما تتلقى اللجنة نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها.