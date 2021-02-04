شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة أمام النواب: "أى فندق بيسرح عمالة نقفله وبعدين نتكلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء قام بتحركات لدعم قطاع السياحة، مضيفا: "تم إرجاء الحجز الإدارى وتأجيل وجدولة المديونيات والإعفاء الضريبة والعقارية وغيرها من الإجراءات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى تشهد إلقاء وزير السياحة والآثار بيانا عن أداء وزارته لبرنامج الحكومة.

وتابع الوزير: " تم اتخاذ حوافز لتشجيع قطاع السياحة بما يساعد ويشجع المواطنين"، وتابع: "أى فندق سرح عمالة نقفل الفندق وبعدين نتكلم.. وزعلوا منى شوية بس معلش ده كان الصح.. وتم تشكيل لجنة لإنهاء الأزمات فى الوزارة وخطوط ساخنة لتلقى الشكاوى".

وأكد الوزير: "واجهنا أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحة والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية وحصلنا شهادات دولية فيها ختم السفر الآمن".

وأشاد الدكتور خالد العنانى، بدور وزارة المالية خلال جائحة كورونا، خصوصا بعد رفض العديد من البنوك إتاحة أى قروض للقطاع.

ولفت إلى أن وزارة المالية خصصت ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزى لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية لأول مرة دون أية ضمانات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعفاء سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان «من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021».

وأكد أنه تمت الموافقة على السماح لـ 27 جنسية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر ليصبح الإجمالى 73 جنسية حالياً، شريطة وفودهم بضمان وكيل سياحي.