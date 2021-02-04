بسبب وفاة قاصر.. تيك توك يمنع الأطفال من الدخول إليه

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، أنها ستعزز في إعدادات التطبيق ما من شأنه ضمان حماية المستخدمين القصّر،وذلك على إثر وفاة طفلة إيطالية تبلغ من العمر عشر سنوات، الشهر الماضي، اختناقاً بـ”تحدي فقدان الوعي” الذي شاهدته الطفلة في التطبيق، وهذه الحادثة هي الأخيرة في سلسلة حوادث تتعلق بسلامة الأطفال تواجهها “تيك توك”.

تحرك المنصة “تيك توك” التي تملكها شركة “بايت دانس” الصينية، جاء أمس الأربعاء، بعد أقل من أسبوعين من قرار هيئة حماية البيانات الشخصية في إيطاليا الشهر الماضي بالحظر الفوري للمنصة الاجتماعية المذكورة إلى غاية الخامس عشر من شهر فبراير، وذلك عقب الحادث الذي شهدته مدينة باليرمو جنوب البلاد وأودى بحياة الطفلة التي حاولت تقليد مستخدمين يصوّرون أنفسهم وهم يحبسون أنفاسهم لمدّة طويلة لمنع الأكسجين من الوصول إلى دماغهم بزعم أن ذلك يحدث حالة من النشوة، وفق ما ذكرت فرانس برس.

وأوضحت “تيك توك” أنها ستلزم المستخدمين في إيطاليا بإعادة التسجيل عبر عملية يتم من خلالها التحقق من عمر المستخدم، وذلك للحيولة دون دخول الأطفال إلى التطبيق، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء في التاسع من شهر فبراير الجاري، إذ سيقوم المستخدم بإدخال تاريخ ميلاده، ولن يتمكّن بعدها من تقلّ أعمارهم عن الـ13 عاماً من استخدام التطبيق.

ونقلت مجلة “فوربس” الأمريكية في عددها الصادر اليوم عن رئيسة قسم سلامة الأطفال في “تيك توك” في أوروبا، ألكسندرا إيفانز، قولها إن المنصة توصلت إلى اتفاق مع المنظمين الإيطاليين بشأن ميزات الأمان الجديدة بعد أسابيع من المحادثات.

ويسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً بالتسجيل في “تيك توك”، ولكن مع ميزات محدودة للغاية؛ إذ لا يمكنهم نشر المحتوى الخاص بالأطفال أو التعليق على مقاطع الفيديو أو إرسال رسائل إلى مستخدمين آخرين، وليس لديهم ملف تعريف عام