طقس الخميس.. الأجواء غائمة جزئيا بأغلبية مناطق سواحل المحيط الأطلسي

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بأغلبية مناطق سواحل المحيط الأطلسي مع نزول قطرات مطرية متفرقة أحيانا.

وسيكون الطقس غائما خلال الليل مع نزول أمطار أو زخات مطرية فوق المناطق الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بمجموع أرجاء المملكة.

وستهب الرياح منتظمة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، مع هبوب زوابع رملية محلية بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وتناثر غبار بالمناطق الواقعة غرب الأطلس .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، ما بين 13 و18 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية ،وما بين 06 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و 16 درجة بالمرتفعات ،وما بين 21 و27 درجة شمال المنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.