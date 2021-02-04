بريطانيا تعلن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

جدة - عبدالحي حسين - قال وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 ملايين شخص فى بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كورونا، واصفا ذلك بأنه حدث كبير.

وقال هانكوك على موقع تويتر “هذا حدث كبير ومهم فى جهودنا الوطنية لمكافحة هذا الفيروس”.

وأظهرت بيانات حكومية أن عشرة ملايين و21471 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و498.962 تلقوا الجرعة الثانية.

وتعتزم بريطانيا تطعيم كل من تزيد أعمارهم عن 70 عاما والفئات الأكثر عرضة للإصابة والعاملين فى الصفوف الأولى فى مواجهة المرض مثل العاملين بالرعاية الصحية. وكانت بريطانيا أول دولة تقر استخدام لقاحى فايزر-بيونتك وأكسفورد-أسترازينيكا مما أتاح لها بدء التطعيم مبكرا، كما أبرمت اتفاقات توريد مع مصنعين في مراحل التصنيع الأولى مما مكنها من تجنب بعض مشاكل الاستيراد التى عطلت برامج تطعيم أوروبية أخرى.