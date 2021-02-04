شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل لقمان سليم المعارض لـ «حزب الله» اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام لبنانية الخميس، بمقتل الناشط المعارض لميليشيات «حزب الله» اللبنانية، لقمان سليم.

وأوضحت أنه تم العثور عليه مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه اختطف أثناء عودته إلى منزله، حين فُقد الاتصال به.

وكانت شقيقة لقمان سليم قد أعلنت الأربعاء في منشور على صفحتها عبر «فيسبوك»، فقدان الاتصال بلقمان وكتبت: «لقمان سليم شقيقي لا يجيب على هاتفه منذ أكثر من خمس ساعات». وأضافت: «كان في نيحا الجنوب مع شبيب الأمين ثمّ غادر عائداً ولم يصل بعد، أرجو مساعدتي لمعرفة أين هو من خارج الروتين الإداري؟»