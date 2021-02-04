جامعة الشارقة وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون في المجالات العلمية

الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بمقر الجامعة الرائد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس العلماء بشرطة دبي ممثلاً لقيادتها، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات العلمية المستقبلية والعلوم المتقدمة، وتعزيز التعاون البحثي القائم بينهما في الإشراف المشترك على الأطروحات والمشاريع البحثية، وتدريب الطلبة، بالإضافة إلى دراسة تطوير منصة إلكترونية للمنتسبين لقطاع البحث ومناقشة إمكانية دعمها لزيادة الناتج العلمي.

حضر اللقاء الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة، والدكتورة منار أبو طالب رئيس قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي.

وضم وفد شرطة دبي كلاً من الملازم أول خبير محمد المنصوري، وملازم خبير أحمد محمد صالح الجناحي.

وخلال اللقاء رحب مدير الجامعة بوفد شرطة دبي، معبراً عن سعادته بالمرتبة والتقدم الذي حققته جامعة الشارقة مؤخراً في نوعية وعدد الأبحاث العلمية، حيث جاء تصنيفها في المرتبة الأولى على مستوى الدولة في البحث العلمي حسب الأبحاث المنشورة في قاعدة البيانات العالمية «scopus»، ومؤكداً أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، دخلت الجامعة بقوة في توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع والدولة، بالشراكة مع الباحثين والطلبة من خلال المعاهد والمراكز والمجموعات البحثية في البحوث المتخصصة والمتعددة وبالتعاون مع المؤسسات المحلية في القطاع الحكومي والخاص لمعالجة القضايا التي تهم المجتمع مع ضرورة تقوية ذلك من خلال التدريب والتطبيق العملي الذي يقوم به الطلبة أثناء العمل على هذه البحوث، وذلك لأنه وبدمج الخبرة الميدانية والأكاديمية والإمكانيات التي توفرها الجامعة من مختبرات ومصادر يمكن تعزيز هذا التعاون.

كما ناقش الحضور خلال اللقاء إمكانية التعاون في تبادل المعلومات والمصادر لدعم البحث العلمي، وتفعيل البحوث في القضايا الطبية، ومنها بحوث الطب الجنائي وكل ما يتعلق بالجرائم وقضايا الحوادث المرورية والمخدرات وغيرها من القضايا المجتمعية.