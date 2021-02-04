شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحتفي بلاعبات السلة أبطال الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر بفريق السيدات لكرة السلة في النادي بطل دوري السيدات لهذا الموسم، تقديراً لإنجازه واسترداده درع البطولة، ودعماً وتشجيعاً للاعبات الفريق قبل خوضهن غمار مسابقة الكأس.

تقدم الحضور خلال مراسم التكريم رئيس الشركة الكابتن عبدالرازق الهاشمي، ونائبه الكابتن مروان سنكل، والأعضاء قاسم محمد، منصور الفلاسي، عبدالباسط علي، بجانب أحمد شريف الجناحي المدير التنفيذي لإدارة الألعاب في النادي .

وخلال الاحتفالية وجّه الهاشمي التهنئة للاعبات الفريق والجهاز الفني والإداري المعاون المشرف على الفريق، وأكد ثقته وثقة النادي بمقدرة الفريق على استكمال المسيرة الناجحة بإضافة الفوز بالكأس هذا الموسم والتربع على عرش كرة السلة النسائية محلياً، وخليجياً، خلال السنوات المقبلة، ووعد بمواصلة الدعم وتقديم كل ما هو ممكن لضمان هذا التميز.

من جانبها، أكدت مشرفة الرياضة النسائية في النادي نسرين بن درويش، حرص جميع اللاعبات على التميز وتحقيق الأهداف المرجوة التي يستحقها نادي النصر، وأشارت إلى إن لاعبات السلة رغم الظروف الصعبة التي مررن بها من غيابات وإصابات إلا أنهن كن مصممات على استرداد اللقب مرة أخرى، وأثنت بن درويش على دعم إدارة النادي وعلى جهود الأعضاء.

شمل التكريم اللاعبات: أسماء ماجد، فاطمة المضرب، فاطمة حيدر، ميرا عبدالعزيز، هند خالد، روز اوما، تيرا رافن، هند الساطي، ادجي ندياي، صنعاء ماجد، وحصة النعيمي.

كما شمل الجهاز الإداري والفني الذي ضم: نسرين بن درويش المشرفة العامة، سعاد عبدالله الإدارية، هلا شحادة المدربة، سحر الازرعي المدربة المساعدة، مها حسين مدربة لياقة، وسميثا المعالجة.