شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء معسكر منتخب العراق في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء معسكر المنتخب الأول المقرر إقامته في دبي منتصف الشهر الحالي، بالتشاور مع السلوفيني استريشكو كاتانيتش.

وقالَ الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد في بيان: إن قرار إلغاء المعسكر جاء بسبب عدم تأمين مباراة ودية على مستوى عالٍ، وهذا ما جعل الاتحاد، بالاتفاق مع مدرب المنتخب يقرر إلغاء المعسكر لعدم استيفائه المواصفات المثالية.

وأضاف، أن النية تتجه لإقامة مباراة دولية أو أكثر في شهر مارس/ آذار المقبل، على أن تكون المباريات متزامنة مع أيام «الفيفا»، فضلاً عن كون هذا التوقيت يتزامن مع قرب مباراة منتخب العراق مع هونج كونج في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ناهيك عن عدم التأثير في سير وانتظام مسابقة الدوري.

من جانب آخر قرر السلوفيني كاتانيتش استدعاء بعض اللاعبين العراقيين المغتربين الذين سبق لهم تمثيل «أسود الرافدين» في السنوات الماضية إلى صفوف المنتخب من جديد.

وذكر المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، أن كاتانيتش قرر استدعاء جستن ميرام وأحمد ياسين وأسامة رشيد وجيلوان حمد.