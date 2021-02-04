شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو: سنقاتل لتحسين وضع العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين- عاطف صيام

يخوض العين مواجهة شباب الأهلي وسط ظروف صعبة للغاية متمثلة في جملة من الغيابات تصل إلى سبعة لاعبين، في مقدمتهم الحارس «الدولي» خالد عيسي بسبب الوعكة الصحية، بجانب بندر الأحبابي الموقوف من لجنة الانضابط.

من ناحيته، أكد مهاجم العين، التوجولي لابا كودجو، أن استعداداتهم لمواجهة اليوم مضت بصورة جيدة، وأن هدفهم هو الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيراً في الوقت نفسه إلى صعوبة المهمة أمام منافس قوي. وقال: سندخل المباراة من أجل الفوز، وهذا يتطلب منا اللعب بروح قتالية.

وعن عدم رضا الجماهير العيناوية عن الفريق قال: «هي حقيقة، ومعهم حق ولكن هذا هو حال كرة القدم ونعدهم بأننا سنبذل أقصي ما عندنا وسنقاتل من أجل تحسين موقعنا والعودة إلى وضعنا الطبيعي».