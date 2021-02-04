شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يواصل جلساته ويستمع لوزيرى الاتصالات والتخطيط ‏الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلساته، ويستمع الأحد المقبل إلى بيان الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والمعلومات عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يستمع ‏يوم الاثنين، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ‏‏بشأن الموقف التنفيذي للبرنامج.

‏ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عم مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام ‏قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كما يناقش عدد من الاتفاقيات، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب ‏ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ‏والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقدرين الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليارين ياباني ‏للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر2020.

‏ويناقش البرلمان الثلاثاء، تقرير المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 ‏ لسنة 20 20 بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو‏2020 .