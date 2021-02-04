شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يواصل جلساته ويستمع لوزيرى الاتصالات والتخطيط الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلساته، ويستمع الأحد المقبل إلى بيان الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والمعلومات عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يستمع يوم الاثنين، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بشأن الموقف التنفيذي للبرنامج.
ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عم مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كما يناقش عدد من الاتفاقيات، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقدرين الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليارين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر2020.
ويناقش البرلمان الثلاثاء، تقرير المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 20 20 بشأن الموافقة على التعديل الرابع الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو2020 .