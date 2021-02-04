تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي، والدينار البحريني مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواهما مساء أمس، بينما استقرت أسعار باقي العملات العربية، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي 3 قروش إلى 48.92 جنيه للشراء، و52 جنيها للبيع.

وبقي سعر الريال السعودي ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وتراجع سعر 4 قروش الدينار البحريني إلى 40.44 جنيه، بينما تراجع سعر البيع 3 قروش إلى 41.77 جنيه.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4.02 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الأردني عند 21.78 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.