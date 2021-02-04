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مصرع تلميذة صعقتها غسالة الملابس في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الخميس، صعقًا بالكهرباء إثر ملامستها غسالة الملابس، بمركز جهينة في سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "صابرين. ا" 8 أعوام تلميذة وتقيم بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز جثة هامدة.
وأفادت والدتها "ابتسام. ع" 42 عامًا ربة منزل أنه أثناء لهو ابنتها بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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