بينها الأهلي والقاهرة.. الدولار يتراجع في بعض البنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، ومصر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.