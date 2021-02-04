“نيتفليكس” تحول قصة نصب نفذت في مراكش إلى عمل للعرض

جدة - عبدالحي حسين - تعتزم منصة البث التدفقي“نيتفلكس” عرض عمل لقصص شابة محترفة في النصب، والتي نفذت إحدى عملياتها في فندق “المامونية” في مراكش.

ونقلت تقارير إعلامية أجنبية أن “نيتفليكس” دفعت للشابة الألمانية آنا سوروكين، مبلغ 320 ألف دولار، للموافقة على تحويل قصصها مع النصب إلى سلسلة للعرض.

وكانت الشابة الألمانية تخدع ضحاياها بإدعائها أنها وريثة أسرة فاحشة الثراء، وتحايلت بذلك على البنوك، وضحايا كثر.

وزارت الشابة فندق “المامونية” في مراكش، ثم ورطت صديقتها في فاتورة إقامة باهظة السعر، مدعية أن بطاقتها البنكية تعطلت فجأة.

ونقلت التقارير الإعلامية أن الشابة المحكوم عليها بالسجن، ستخصص المال، الذي تحصلت عليه من “نيتفليكس” لتسديد ما عليها من ديون، أملا في تخصلها من عقوبتها في الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنها، حاليا، تستفيد من سراح مؤقت قبيل تسليمها لدولتها ألمانيا.