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الرئيس الأمريكي يرشح رسميا ويليام بيرنز لقيادة "سي آي إيه"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا نائب وزير الخارجية السابق ويليام بيرنز ليصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

 

وذكر البيت الأبيض أن إدارة بايدن أرسلت ترشيح بيرنز إلى مجلس الشيوخ ، الأربعاء، للتأكيد.

 

وإذا تم تأكيد تعيينه، سيحل بيرنز محل جينا هاسبل، التي رشحها الرئيس السابق دونالد ترامب لقيادة الوكالة عام 2018.

 

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي.

 

ويحظى بيرنز بخبرة لأكثر من ثلاثة عقود في العمل الدبلوماسي للولايات المتحدة وشغل العديد من مناصب الأمن القومي لإدارات ديمقراطية وجمهورية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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