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ما هي مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 104.13 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و258826.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات                       عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                447246                              26500055

 

الهند                                             154596                              10777284

 

البرازيل                                         226309                                  9283418

 

روسيا                                          74684                                    3901204

 

المملكة المتحدة                           109335                                   3871825

 

فرنسا                                       77595                                      3251160

 

إسبانيا                                     60370                                      2883465

 

إيطاليا                                   89820                                      2583790

 

تركيا                                      26354                                      2501079

 

ألمانيا                                   59327                                     2243995.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                        عدد الوفيات                        عدد الإصابات

 

28- العراق                              13079                                 623072

 

 34- المغرب                           8323                                  473047 

 

39 -                        6386                                  368945

 

40 - الأردن                           4344                                   330474

 

42 - الإمارات                       878                                     313626

 

43 - لبنان                         3226                                    305842.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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