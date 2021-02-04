شكرا لقرائتكم خبر عن 809 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إن من بين الحالات الجديدة 796 حالة عدوى محلية و13 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 22 ألفا و 58 حالة.

وقال تاويسليب فيسانويثين المتحدث باسم مركز إدارة الوضع الوبائي إنه تم اكتشاف 751 حالة جديدة عبر الاختبارات و 45 حالة في المستشفيات