العثور على ناشط معارض لحزب الله مقتولا في جنوب لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الخميس، بالعثور على الناشط لقمان سليم، الذي يعتبر من أشد منتقدي حزب الله، مقتولا، جنوبي البلاد.

ومنذ مساء الأربعاء، فُقد الاتصال بالكاتب اللبناني لقمان سليم، خلال زيارته لأحد الأصدقاء في إحدي القرى بجنوب لبنان، معقل حزب الله، قبل العثور عليه مقتولا صباح اليوم.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تم العثور على سليم جثة في سيارته بين قريتي العدوسية وتفاحتا، في منطقة قريبة من طريق الأوتوستراد، مع آثار طلقتين في سيارته.

وكانت شقيقته رشا الأمير، قد غردت في ساعات المساء، متحدثة عن اختفاء أخيها بالقول: "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من ٦ ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد . هاتفه لا يردّ .لا أثر له في المستشفيات . من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورًا".

