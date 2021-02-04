محمد بن زايد.. راعي الأخوة الإنسانية وداعية السلام والتسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفي العالم، الخميس، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وسط امتنان وتقدير للإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على مبادراته التاريخية.

ويسجل تاريخ الإنسانية بأحرف من نور للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عددا من المبادرات التاريخية والمواقف الإنسانية، أسهمت في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم، ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، والوقوف حائط صد أمام أفكار التطرف والتشدد.

من أبرز تلك المبادرات رعايته لوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في الإمارات 4 فبراير/ شباط 2019 تلك المبادرة التي تحولت ليوم عالمي يحتفى به دوليا لأول مرة اليوم الخميس.



انتصار لفكر السلام

الدور البارز الذي قام به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إهداء الإمارات للعالم يوما دوليا للأخوة الإنسانية، أبرزه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي في تصريح سابق له.

وقال وزير التسامح إن "اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية بناء على مبادرة قدمتها الإمارات، بالتعاون مع السعودية والبحرين ومصر هو انتصار جديد لفكر وجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المستوى العالمي، واعتراف دولي بنظرته الثاقبة التي تقوم على دعم كرامة الإنسان وقيمته الراسخة في كل مكان على هذا الكوكب مهما كان دينه أو جنسه أو لغته أو لونه".

القرار الأممي جاء تقديرا للخطوة التاريخية التي أقدمت عليها أبوظبي، وبجهودها في احتضان توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقّعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي لم يدخر جهدا كي تظهر هذه الوثيقة إلى العالم بمبادئها السامية التي تمهد الطريق نحو عالم أفضل.

وعبر تلك الوثيقة التي يخلد العالم ذكرى توقيعها اليوم في احتفالية دولية سنوية، نجحت الإمارات في تصدير مفهوم التسامح إلى العالم، وتعزيز مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تضمنت وصفة متكاملة لإنهاء العديد من الأزمات التي تجتاح العالم، وتشكيل مجتمعاً مشتركاً، تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات.

ووثيقة الأخوة الإنسانية تؤسس دستورا جديدا للتعايش السلمي يجمع الشرق بالغرب، يتضمن عدداً من الثوابت والقيم، منها قيم السلام وثقافة التسامح وحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد ونشر الأخلاق ومفهوم المواطنة.

ومنذ توقيع الوثيقة، تعمل الإمارات بالتعاون مع الرمزين الدينيين الكبيرين على نشر وتطبيق مبادئها على أوسع نطاق، عبر تحويل الوثيقة إلى برامج ومبادرات ومشاريع على مستوى العالم.





الأخوة الإنسانية

إنجاز تاريخي جديد يعزز الأمن والسلام والاستقرار والتسامح، ويضاف إلى السجل التاريخي المضيء للإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

على أرض الواقع، لا تكاد تمر فترة قليلة، إلا ويحصد العالم ثمار المبادرات الإنسانية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تترجم مفهوم الإخوة الإنسانية، كما ينبغي أن يكون.

على سبيل المثال للحصر، خلال الفترة القليلة الماضية، قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 10 ملايين دولار لدعم مركز كارتر بأمريكا، وذلك ضمن مبادرته لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي السنوي الثاني للأمراض المدارية المهملة، الذي يوافق 30 من شهر يناير/كانون الثاني.

وقبل أسبوعين، شهدت الأردن افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الميداني المخصص لعلاج المصابين بكورونا، الذي أنشئ بتبرع من دولة الإمارات.

والشهر الذي سبقه (ديسمبر الماضي) وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية مع حكومة إقليم تركستان بكازاخستان لبناء مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقبلها بشهر (نوفمبر الماضي)، تم افتتاح مستشفى "الشيخ محمد بن زايد الميداني" في العاصمة الغينية كوناكري.

أيضا يسجل تاريخ الإنسانية مبادرات الإمارات ومواقفها المشرفة، لدعم الجهود الدولية لاحتواء جائحة كورونا المستجد " كوفيد 19" تجاوزت فيها الإمارات حسابات السياسة الضيقة، وأعلت التضامن الإنساني، مؤكدة أنها ستبقى على الدوام خير سندٍ لأشقائها وأصدقائها وللإنسانية جمعاء، إيمانا منها أن التضامن الإنساني بين الشعوب راسخ، والخلاف السياسي عابر مهما امتد.

وفي ترجمة عملية لتلك المبادئ والقيم، جاء الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس السوري بشار الأسد، مارس/آذار الماضي، لبحث دعم الشعب السوري جراء تفشي جائحة كورونا.

مبادرة هي الأولى من نوعها لمد يد العون للشعب السوري الشقيق في تلك الظروف الحرجة، تقدم بها الإمارات للعالم رسالة بشأن إعلاء القيم الإنسانية على المسائل السياسية مهما كانت الخلافات والاختلافات.

كما سبق أن دعمت جهود إيران لاحتواء فيروس "كورونا"، تجسيدا للقيم الإنسانية التي تنتهجها.

تأتي تلك المبادرة ضمن حزمة لفتات إنسانية ساندت فيها الإمارات جهود مكافحة فيروس كورونا.

كما أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالات مكثفة مع عدد من قادة العالم والشخصيات المؤثرة حول العالم، لبحث جهود احتواء انتشار فيروس كورونا، عبر خلالها عن دعم بلاده لتلك الدول لمواجهة كورونا.

وحظيت تلك المبادرات والاتصالات بتقدير وشكر من قادة العالم وشعوبه للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على جهودها الخيرة لدعم الإنسانية في مواجهة هذا الوباء.

وقدمت الإمارات مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأكثر من 121 دولة حول العالم، وأكثر من 1.6 مليون شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي الإمارات في طليعة دول العالم بعملية توزيع اللقاحات وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ فقد عملت على تأمين لقاح «كورونا» حيث تجاوز عدد الحاصلين على اللقاح في الدولة حتى اليوم 3.5 مليون شخص.

كما أعلنت عن عدة مبادرات لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، خصوصًا في البلدان النامية، الأمر الذي يعكس موقفها الواضح من رفض وعدم التسامح مع "قومية اللقاح".

ويكتسب توزيع لقاحات كورونا في الإمارات ميزة إنسانية فريدة خاصة مع وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الأمر الذي يجعل عملية التطعيم تشمل أشخاصا من كافة المناطق الجغرافية بالعالم ومن مختلف الأديان والأعراق والأجناس، وهو ما ينسجم مع نهج الدولة التي تعد حاضنة عالمية لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين.

ومع كل أزمة يواجهها العالم، وفي كل موقف تواجهه دولة صديقة أو شقيقة، كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاضرا دائما لتقديم يد العون والمساعدة، ليرسخ بأفعاله وأقواله صورة الإمارات كمنارة للتسامح وواحة للإنسانية ومظلة للأمن والأمان لكل المقيمين على أرضها.

مواقف ومبادرات ولفتات إنسانية تبلور صورة قائد استثنائي، رجل التسامح والعطاء رجل الإنسانية.. يساند المحتاجين ويداوي جراح المنكوبين، اتفق على حبه الجميع، فتوجوه "القائد العربي الأبرز" لعام 2019، في الاستفتاء الذي أجرته شبكة "روسيا اليوم".

فيما منحه المصريون لقب صاحب أسرع رد فعل إنساني عالمي، بعد مبادرته السريعة بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه مصري (3 ملايين دولار) لصالح معهد الأورام الذي تعرض لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي وقع أغسطس/آب 2019 بمنطقة وسط القاهرة.

لأجل تلك المبادرات والمواقف وغيرها الكثير، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن "النموذج الحقيقي الذي سيبقى يحمل إرث زايد في التسامح ويرسخ الإمارات كنموذج عالمي ملهم للبشرية في هذا المجال هو محمد بن زايد".





مبادرات وإشادات

من أبرز مبادرات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضا، توصله لاتفاق تاريخي بين الإمارات وإسرائيل، 15 سبتمبر/ إيلول الماضي، وتدخله شخصيا لتخفيف حدة التوتر في عدد من أماكن العالم، كان من أبرزها وساطته لنزع فتيل أطول نزاع في أفريقيا بين إثيوبيا وإريتريا في يوليو/تموز 2018.

مبادرات لا يتوقف العالم عن الإشادة بها، وقبل أيام قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الإثنين الماضي، إن شجاعة ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كانت وراء إحلال السلام بالمنطقة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن معاهدات إبراهيم للسلام بين الإمارات وإسرائيل، وما تبعها من اتفاقيات مع دول البحرين والسودان والمغرب، جاءت نتيجة للشجاعة السياسية، والرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

بدورها، أشادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، شهر ديسمبر الماضي، بالدور الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إرساء السلام في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة عقب اختيارها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن أبرز 50 شخصية غيرت المشهد العالمي خلال عام 2020، إن "ولي عهد أبوظبي قلب الجغرافيا السياسية رأسا على عقب في سبتمبر/أيلول عندما وقع الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة منذ اتفاق الأردن وإسرائيل، قبل 26 عاماً".

وثمنت "بلومبرج" الدور الكبير والتاريخي الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إرساء السلام في الشرق الأوسط عندما وقعت دولة الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ربما يكون الإنجاز الدبلوماسي الأكثر أهمية في الشرق الأوسط منذ ثلاثين عاما، حيث انتهج سياسة خارجية نشطة، ومشاركة اقتصادية واعية (الاستثمار في الموانئ على طول البحر الأحمر والقرن الأفريقي)، سمحت لبلاده بلعب دور مهم وكبير في الشؤون الإقليمية والدولية.

منذ خطوة الإمارات الشجاعة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي، انضمت 3 دول عربية أخرى لركب السلام هي البحرين والسودان والمغرب.

وهي خطوة تبعتها أبوظبي برعاية اتفاق سلام تاريخي، وقعته الحكومة السودانية، مع حركات الكفاح المسلح في 3 أكتوبر الماضي أنهى سنوات من الاقتتال في البلاد.



وساطات لنشر السلام

واستكمالا لجهوده في تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام بين الشعوب، ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، ونشر معاني الأخوة الإنسانية، كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبادر دائم لإيقاف الصراعات بين الدول، وإخماد الفتن وإطفاء النزاعات، وساع إلى المصالحات، بحثاً عن السلام العالمي وسعياً لحقن الدماء، وحفظاً للإنسان وصوناً لكرامته.

فسبق أن أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا في 28 فبراير/شباط 2019، برئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان، لتخفيف حدة التوتر بين البلدين آنذاك، لنزع فتيل الأزمة بين الجارتين النوويتين.

أيضا كان لجهود السعودية والإمارات دور كبير في إنهاء أطول نزاع في أفريقيا، حيث أسهمت جهودهما في إنهاء الخلاف بين إثيوبيا وإرتيريا، حيث لم تأل السعودية والإمارات جهداً في متابعة خطوات المصالحة ضمن توجه البلدين الحكيم لإرساء علاقات استقرار في المنطقة واحترام حسن الجوار.

وفي 9 يوليو/تموز 2018، وقع أسياس أفورقي رئيس أريتريا وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا إعلانا حول السلام، ينهي رسميا عقدين من العداء بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000 بين الجانبين، خلفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.

وتوج الاتفاق عددا من الخطوات الإيجابية بمبادرة إماراتية ومساندة سعودية لإنهاء الصراع بين إثيوبيا وأريتريا من خلال قمة ضمت الزعيمين في العاصمة أبوظبي، لتشكل هذه الجهود، التي أسهم فيها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، انتصارا لدبلوماسية السلام التي تقودها الإمارات والسعودية.





مسجد "مريم أم عيسى"

كذلك تعد من الأمثلة العملية لروح التسامح التي لا ينساها العالم ويخلدها التاريخ، توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017، بإطلاق اسم السيدة مريم أم النبي عيسى على مسجد يحمل اسمه في منطقة المشرف بأبوظبي ترسيخاً للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات.

ويمثل مسجد «مريم أم عيسى» عليهما السلام في منطقة المشرف بأبوظبي أيقونة التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحيط بالمسجد مجموعة من الكنائس والكاتدرائيات الكاثوليكية والأرثوذكسية ترسم صورة متناغمة للتسامح والتعايش السلمي واحترام الأديان الذي يميز دولة الإمارات.